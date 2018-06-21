21 июня Православная Церковь чтит память святого великомученика Феодора Стратилата

Святой великомученик Феодор Стратилат пострадал за Христа в Ираклии, где был военачальником, в феврале 319 года.

Во время мучений святой приказал своему слуге похоронить его тело в имении своих родителей, расположенного в Евхаитах. Перенесение мощей великомученика Феодора состоялось в июне 319 года.

В этот день вспоминается также чудо, происшедшее от изображения великомученика Феодора в одноименной церкви, недалеко от Дамаска.

Мусульмане превратили эту церковь в жилое помещение. Один из воинов пустил стрелу в изображение великомученика.

В тот же самый момент из плеча святого, где стрела вонзилась в стену, на глазах у всех пошла кровь. В скором времени сарацины, которые заняли храм, погибли один за другим.

Тропарь

Воинствословием истинным, страстотерпче, Небеснаго Царя воевода предобрый был еси, Феодоре, оружиями бо веры ополчился еси мудренно, и победил еси демонов полки, и победоносный явился еси страдалец. Темже тя верою присно ублажаем.

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