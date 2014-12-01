1 декабря – память святых мучеников: дьякона Романа и юноши Варула

Святой мученик Роман был дьяконом в храме города Кесарии Палестинской. Во время одного из гонений на христиан он переселился в Антиохию, где укреплял христиан в вере своим примером и горячей проповедью.

Когда правитель Антиохии по имени Асклипиад задумал разрушить христианский храм, святой Роман позвал верующих отстоять свою святыню. Он убедил их в том, что если они сохранят храм, то будут радоваться здесь, на земле, а если погибнут при защите храма, то будут радоваться в Царстве Небесном. Видя такую решимость народа, правитель не посмел выполнить своего намерения.

Через некоторое время, когда в городе начался языческий праздник и собралось много людей со всей округи, святой Роман начал осуждать идолопоклонство и призывал всех следовать за Христом. Тогда его схватили и начали мучать.

Во время пыток мученик увидел в толпе святого юношу-христианина Варула и, указывая правителю на него, сказал, что мальчик умнее его, потому что поклоняется Истинному Богу. Правитель Асклипиад приказал привести Варула к себе. На все вопросы правителя юноша твердо и без страха исповедал веру во Христа, Единого Бога. Раздраженный Асклипиад приказал жестоко избивать мученика Варула, а затем обезглавить его.

Перед смертью святой отрок попросил свою мать, которая присутствовала при казни, дать ему пить, но мать упросила его вытерпеть все мучения ради Господа Иисуса Христа. Она сама прислонила голову сына на плаху, а после казни похоронила его.

Мученик Роман был приговорен к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь. Святой стал прославлять Христа, и правитель приказал отрезать ему язык, но, и без языка, святой Роман продолжал громко славить Господа. Тогда мучители приговорили его к повешению.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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