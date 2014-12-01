1 декабря Православная Церковь вспоминает страдания святого мученика Платона

Святой мученик Платон родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам, удивляя слушателей убедительностью и глубоким знанием греческой мудрости.

За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Вначале судья пытался лестью склонить святого отказаться от Христа. Он убеждал юношу в том, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. Получив отказ, судья обещал в награду за отречение отдать ему в жены красавицу дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью.

Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло, и он приказал беспощадно избивать мученика, а затем отправить в темницу. Когда святого Платона вели в камеру, он обратился к народу, который собрался возле храма, призывая всех не отступать от христианской веры.

Через семь дней мученика Платона снова привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были приготовлены орудия пыток: кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Судья предложил мученику выбор: принести жертву богам или испытать на себе действие этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после пыток его бросили в темницу и держали там без пищи и воды восемнадцать дней.

Видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести "велик бог Аполлон". "Не хочу согрешить и словом", - отвечал мученик.

По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили в начале четвертого века.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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