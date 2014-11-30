Сегодня у католиков начинается Адвент - время ожидания Рождества Христова

Адвент (от лат. adventus - пришествие) - первый праздник нового литургического года. Это предрождественское время, время ожидания Рождества Христова.

Во время Адвента в храмах ранним утром служится Святая Месса в честь Пресвятой Девы Марии. Символом этой мессы является зажженная свеча, которая освещает путь идущих в церковь до восхода солнца.

Адвент делится на два календарных этапа: первый - с первого воскресенья до 16 декабря, который посвящен размышлениям о грядущем Втором пришествии Иисуса Христа; второй - с 17 до 24 декабря, который является непосредственной подготовкой к празднованию Рождества Христова и посвящен воспоминанию Первого пришествия Иисуса Христа в мир - Боговоплощения.

Каждое воскресенье Адвента посвящается определенному воспоминанию, которому соответствуют евангельские чтения во время богослужения: первое воскресенье посвящено грядущему пришествию Иисуса Христа в конце времен, второе и третье - Иоанну Крестителю, предварившему общественное служение Христа, четвертое - событиям, непосредственно предшествовавшим рождению Сына Божия и особому месту Девы Марии в тайне Боговоплощения.

В первое воскресенье Адвента зажигают первую свечу в венке Адвента - свечу Пророчества. Она символизирует ветхозаветные пророчества пришествия Спасителя, католики празднуют исполнение этих пророчеств - пришествие Спасителя на землю Младенцем, Его пришествие в сердца через веру в Слово Божье, и Его последнее пришествие во славе, чтобы судить всех людей.

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