30 ноября Православная Церковь молитвенно чтит память преподобного Никона, игумена Радонежского

Святой Никон являлся ближайшим учеником и помощником преподобного Сергия Радонежского.

В юном возрасте, молодой человек услышал об ангельской жизни преподобного Сергия и хотел последовать ему. Юноша пришел к преподобному и просил принять его в число монашествующих.

Преподобный Сергий, предвидел в нем будущего подвижника и, испытывая его смирение и терпение, отослал святого Никона к своему ученику преподобному Афанасию Высоцкому. Здесь преподобный Никон учился молитве, изучал Священное Писание и преуспевал в добродетелях.

Возведенный в сан иеромонаха, преподобный Никон вернулся в Троице-Сергиеву лавру и стал любимым и близким учеником преподобного Сергия. Видя духовную зрелость и опытность преподобного Никона, преподобный Сергий перед смертью назначил его своим преемником.

Став игуменом, преподобный Никон поддерживал все, что было установлено учителем: любил молитву и пост, трудился наравне с братией, о которой постоянно с любовью заботился.

При преподобном Никоне 5 июля 1422 года, во время строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы, были открыты нетленные мощи преподобного Сергия Радонежского.

После многих трудов и подвигов преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 года и был похоронен около раки своего учителя.

В 1560 году над могилой преподобного был построен храм в его честь. Мощи преподобного Никона, которые здесь находятся под гробницей, отделяются от раки великого Сергия одной каменной стеной.

Тропарь

Послушания добрый рачитель быв, преподобне Никоне приснопамятне, Церковь бо прекрасну Святыя Троицы в похвалу отцу твоему воздвигл еси. Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти: слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

"УНИАН-Религии"

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