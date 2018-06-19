19 июня – православные отмечают день памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского

Преподобный Виссарион был по своему происхождению египтянин.

Еще в молодости он крестился и вел строгую жизнь, стараясь сохранить себя в спокойствии и духовной чистоте. Желая узнать ближе монашескую жизнь, он предпринял путешествие по святым местам, был в Иерусалиме, посетил преподобного Герасима в Иорданской пустыне, а также видел других пустынников.

По возвращении Виссарион принял постриг и стал учеником преподобного Исидора Пелусиота.

Святой Виссарион принял на себя обет безмолвия и принимал пищу только один раз в неделю. Известен случай, когда преподобный, погрузившись в молитву, стоял неподвижно в течение сорока дней без пищи и сна.

Спал святой только стоя или сидя. За свои духовные труды преподобный Виссарион получил от Бога дар чудотворений.

Большую часть жизни святой провел под открытым небом в молитвенном уединении. Преподобный Виссарион Египетский мирно отошел ко Господу в глубокой старости.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами его в мире управи живот наш.

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