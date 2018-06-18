18 июня Православная церковь молитвенно вспоминает перенесение мощей святого благоверного князя Игоря Черниговского
Великий князь Игорь Ольгович, в святом Крещении Георгий, в 1146 году был разгромлен и взят в плен князем Изяславом и заточен в одном из монастырей Переяславля Русского или Южного, сегодня это город Переяслав-Хмельницкий.
Вдали от мирской суеты, тяжело больной, он стал раскаиваться в своих грехах и просил разрешить ему постричься в монахи.
5 января 1147 года епископ Переяславский Евфимий постриг его в иночество с именем Гавриил.
Вскоре он выздоровел и был переведен в Киевский Феодоровский монастырь, где принял схиму с именем Игнатий и всецело предался иноческим подвигам.
Тем временем дух братоубийственной ненависти бушевал над Киевом. Черниговские князья, двоюродные братья Игоря, замыслили заманить Изяслава Киевского в совместный поход с целью захватить его или убить.
Заговор открылся, когда князь был уже на пути к Чернигову. Возмущенные киевляне, узнав о коварстве черниговцев, обрушили свою месть на безвинного князя-схимника.
19 сентября 1147 года святой Игорь был зверски убит. Господь прославил страдальца чудесами. По благословению митрополита Климента Смолятича игумен Феодоровского монастыря Анания совершил погребение мученика в храме киевского Симоновского монастыря.
В июне 1150 года, когда киевский престол был занят Юрием Долгоруким, его союзник, князь Черниговский Святослав Ольгович, родной брат убитого Игоря, торжественно перенес святые мощи князя Игоря на родину, в Чернигов, где они были положены в раку «с теремом» в кафедральном Спасском соборе. Тогда же было установлено празднование памяти святого.
Тропарь
Наста днесь всечестная память страстотерпца благовернаго князя Игоря, созывающая люди в пречестный храм Спасов, идеже радостно сошедшеся благочестивых множество молитвенно празднуют святую память твою, и с верою взывают ти: молися, святе, стране Российстей, граду Чернигову и всем православным христианом в мире и благоденствии спастися.
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