17 июня - 122 года со дня рождения святителя Иоанна Шанхайского

17 июня исполнилось 122 года со Дня рождения великого чудотворца и молитвенника святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Родовое имение святителя находилось в селе Адамовка Донецкой области. Там в его честь возводится скит, сообщает сайт Свято-Успенской Свтогорской лавры.

«Весь от Бога освящен священнодействием Пречистых Тайн», — так об Иоанне говорится в тропаре. О его святости свидетельствовали и продолжают свидетельствовать по всему миру тысячи и тысячи людей, получивших по его молитвам чудесную помощь.

Чудотворец из Адамовки

В житии святого, сведениях о ранних годах будущего архиепископа Иоанна найдётся много поводов к тому, чтобы узреть предрасположенность его служения в будущем. Святитель был выходцем из малороссийского дворянского рода Максимовичей, корни свои ведущего из Сербии. Одним из самых известных представителей его семьи был прославленный Церковью святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, в честь которого Михаил Максимович (будущий святитель Иоанн) впоследствии примет свой монашеский постриг.

На родной земле владыки Иоанна, в городе Харькове был отмечен особым почитанием Мелетий (Леонтович), явивший своей жизнью пример строгого воздержания и молитвенного подвига. Также ещё в годы учёбы в университете на юридическом факультете, юный святой обратил на себя внимание митрополита Антония (Храповицкого), принявшего его под свое духовное окормление, а со временем рукоположивший его в епископы. «Этот маленький, слабый физически человек, по виду почти как дитя — есть чудо аскетической стойкости и строгости», — впоследствии отзывался о святителе Иоанне Шанхайском владыка Антоний.

Весь внутренний уклад жизни будущего святого, как и его духовные устремления, ярко свидетельствовали о его предназначении, о воле Божией, в нём проявлявшейся. Будучи болезненным и тихим ребёнком, с детских лет он избегал суеты, шумным детским забавам предпочитая уединение. С детства он отличался глубокой религиозностью, по ночам подолгу стоял на молитве, усердно собирал иконы, а также церковные книги (читал, в основном, жития святых, а также историческую литературу). Особое утешение и радость была в душе маленького Михаила во время посещения находившейся неподалёку от имения Максимовичей Святогорской обители, в которую часто совершали паломничество его благочестивые родители Борис и Глафира. Влияние на душу будущего великого подвижника подобных посещений было огромно. Монастырский уклад, сам дух монастыря, общение со святогорскими монахами, просто сам вид обители производили на мальчика неизгладимое впечатление. Будущий великий чудотворец всем сердцем полюбил монашескую жизнь, до конца пропитался духом монашества и начал жить так, как жили святые, о которых он столько читал и хотел подражать им. Даже детские игрушки мальчик превращал в подобие своей мечты: из игрушечных крепостей устраивались монастырские ограды, а игрушечные солдатики переодевались в монахов. Все, кому довелось знать будущего владыку Иоанна в те годы говорили, что «монахом он был с детства».

Небесный покровитель Святогорья

Свято-Успенская Святогорская Лавра увековечила память великого светильника Православного мира на его исторической родине в селе Адамовка — с 2007 года там возводится лаврский скит в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Причём храм в честь святого возведён на месте дома, где когда-то жила семья Максимовичей, где будущий святитель провёл свои детские годы. Каждый год 2 июля в день памяти святого в скит собираются сотни паломников, чтобы молитвенно почтить память угодника Божия в престольный праздник посвящённого ему лаврского скита.

Также в Святогорской Лавре благоговейно хранится икона с частицей мощей святителя Иоанна и его личные вещи(епитрахиль, поручи, святительский омофор, подризник, а также кресло, в котором умер святитель), переданные в обитель 11 октября 2009 года.