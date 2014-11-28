28 ноября православные христиане молитвенно чтят преподобного Паисия Величковского

Преподобный Паисий родился в семье священника в Полтаве, учился в Киеве.

С ранних лет юноша стремился уйти в монастырь, но его иноческий путь по началу был сложен.

Поступив в Медведковский монастырь, через несколько лет он был вынужден его покинуть, когда обитель была захвачена униатами. Паисий работал в типографии Киево-Печерской Лавры.

Три года он прожил в монастырях Молдавии и Валахии, затем, в 1746 году отправился на Афон.

В 1758 году инок был рукоположен в иеромонахи.

Из-за начала Русско-Турецкой войны вернулся в Молдо-Валахию, где попытался возродить иноческую жизнь.

В 1763 году стал настоятелем Свято-Духова монастыря в Буковине, с 1774 по 1779 год управлял Секульским, а затем перебрался в Нямецкий монастырь.

В нем Паисием была налажена работа по переводу творений святых отцов с греческого языка. За плодотворную деятельность в 1790 году святой был поставлен в архимандрита.

Преподобный Паисий был прославлен в лике святых на Поместном Соборе Русской православной церкви 1988 года.

Тропарь

Странен быв на земли, Небеснаго Отечества достигл еси преподобне отче Паисие, добротолюбия подвижниче, верных научил ум к Богу возводити и сердцем к Нему взывати: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

"УНИАН-Религии"

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