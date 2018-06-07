7 июня православные молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Нерушимая стена"

Чудотворный список иконы «Нерушимая стена» – одна из самых почитаемых икон среди православных христиан. Название иконы взято из древней молитвы, которая именует Богоматерь «стеной нерушимой».

В действительности же киевская мозаичная икона Божьей Матери осталась неповрежденной никакими бедствиями на протяжении восьми веков, явив православным христианам всего мира чудо нерушимости. Поэтому христиане верят, что «Нерушимая стена» защитит и их от разгула стихий, нападений врагов и нечистой силы.

Мозаичный образ Богоматери, послуживший основной для списка иконы, уже восемь веков возвышается над главным алтарем Киево-Софиевского собора.

Из преданий известно, что икона Божьей Матери «Нерушимая стена» явилась в сновидении старца Гавриила из Спасо-Елеазаровой пустыни. Увидел он перед собой чудесный город, к которому вела широкая, удобная дорога.

Многие люди шли по этой дороге, не замечая, что страшный великан, враг человеческий, набрасывает на идущих цепь и уволакивает в неволю. Старец задумался, как же ему попасть в город и не стать добычей великана. Присмотревшись, он увидел и другой путь – крутую тропинку, которая поднималась вдоль стены, высоко ограждавшей город.

Редкие путники шли по этой тропинке, но как великан не пытался набросить на них сеть, она возвращалась без добычи. Глядя на это, старец вспомнил Акафист к Пресвятой Богоматери: «Радуйся, Царствия Нерушимая Стено…». Пройдя по этой тропе, старец не раз слышал свист сетей над своей головой, но вражескому замыслу мешала стена. Когда же он добрался до города, он увидел цветущие сады, радость и благоговение.

Этот образ по молитве верующих защищает от самых разных напастей, бедствий, вторжения врагов в дом, и недоброжелателей.

Тропарь

Яко нерушимую стену и всемощный покров стяжахом Тя, раби Твои, Владычице Богородице, мрак грехов и скорбей отгоняющую. Темже вопием Ти: мир мирови даруй и душам нашим свет и спасение.

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