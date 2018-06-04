4 июня православные молятся перед образом Богородицы "Споручница грешных" Корецкой

Древняя икона Божией Матери "Споручница грешных" Корецкая издревле хранилась в замке корецких князей и называлась "благодатной".

После гибели последнего из православных корецких князей Самуила, его брат Иоанн предложил своей сестре игуменье Серафиме забрать икону из княжьей молельни в православный Свято-Воскресенский Корецкий девичий монастырь. Торжественное перенесение святого образа совершилось в 1622 году, в четверг после Святой Пятидесятнице.

В этот день и было установлено празднование в честь иконы "Споручница грешных" Корецкой. 12 августа 1880 года икона была перенесена в возвращенный монастырю Свято-Троицкий храм и помещена в деревянный резной киот у его левой передней колонны. Не раз являла чудотворная икона благодатную помощь страждущим - в 1923 году в праздник Святой Троицы перед образом получил исцеление молодой мужчина, одержимый нечистым духом.

На следующий год, когда на Волыни в период от Вознесения Господня и до четверга по Пятидесятнице шли непрестанные ливни, чудесным образом после обнесения благодатной иконы крестным ходом вокруг храма дождь стал утихать.

Многие верующие, обращающиеся к Царице Небесной за помощью и заступничеством в случае каких-то неустройств и семейных неурядиц свидетельствуют о том, что после молитв перед иконой получают душевное облегчение и умиротворение.

Тропарь

Умолкает ныне всякое уныние и страх отчаяния исчезает, грешницы в скорби сердца обретают утешение, и небесною любовию озаряются светло: днесь бо Матерь Божия простирает нам спасающую руку и от пречистаго образа Своего вещает, глаголя: Аз Споручница грешных к Моему Сыну, Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну. Темже, людие, обремененнии грехи многими, припадите подножию Ея иконы, со слезами вопиюще: Заступнице мира, грешным Споручнице, умоли матерними молитвами Избавителя всех, да Божественным всепрощением покрыет грехи наша и светлыя двери райския отверзет нам, Ты бо еси предстательство и спасение рода христианскаго.

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