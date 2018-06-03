3 июня православные христиане чтут икону Богородицы "Владимирская"
Согласно преданию, Владимирская икона Божией Матери была написана Евангелистом Лукой на доске от стола, за которым вкушали пищу Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом.
В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу, и была поставлена в Девичьем монастыре города Вышгорода, под Киевом.
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в построенном им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила название Владимирской.
Празднество Божией Матери в честь Ее святой иконы Владимирской в июне совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата.
В 1480 году при великом князе Иоанне III Васильевиче хан Золотой Орды Ахмат с громадными полчищами подошел уже к реке Угре. Целый день войска хана и Московского князя стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям – «стояние на Угре».
Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. В благодарность за освобождение России от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.
Празднование иконе Божией Матери Владимирской совершается также 23 июня и 26 августа.
Тропарь
Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную, восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице: о пречудная Владычице Богородице! Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет души наша, яко Милосерд.
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