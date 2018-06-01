1 июня - день памяти священномученика Патрикия Прусского и трех его пресвитеров

Патрикий смело проповедовал учение Христа Спасителя и обличал заблуждения язычников, за что принял мученическую смерть вместе с тремя пресвитерами - Акакием, Менандром и Полисном.

Святой Патрикий жил в I веке и был епископом города Пруссы в Вифинии (Малая Азия). Он открыто и смело проповедовал учение Христа Спасителя и обличал заблуждения язычников.

За это был взят вместе с тремя пресвитерами Акакием, Менандром и Полисном и приведен на допрос к правителю города Юлию.

В то время Юлий уезжал лечиться на горячие источники, он приказал вести за собой и христианского епископа с его пресвитерами, заключенными в железные оковы. Омывшись в теплых источниках, Юлий принес жертву своим богам и, призвав святого Патрикия и других узников, предложил им принести жертву языческим богам, угрожая в случае отказа истязаниями.

Святой Патрикий на это отвечал: "Я христианин и поклоняюсь Единому Истинному Богу, Иисусу Христу, Который создал небо и землю и эти теплые источники на пользу всем людям". По повелению Юлия святого бросили в горячий источник, с твердой верой мученик молился о помощи: "Господи, Иисусе Христе, помоги мне, рабу Твоему", - и остался невредим.

В бессильной ярости Юлий приказал отсечь головы святителю Патрикию и трем его пресвитерам. Кончина мучеников последовала около 100 года по Рождестве Христовом.