25 ноября Православная Церковь чтит память преподобного Нила Постника

Святой преподобный Нил Постник, уроженец Константинополя, жил в пятом веке и был учеником святого Иоанна Златоуста. Получив прекрасное образование, Нил еще молодым человеком был назначен на важный пост префекта столицы.

К этому времени Нил был женат и имел двух детей. Блеск придворной жизни тяготил супругов. Огромное влияние на их жизнь оказывал святой Иоанн Златоуст. Супруги решили расстаться и посвятить себя монашеской жизни.

Жена Нила с дочерью ушли в один из женских монастырей в Египет, а преподобный Нил с сыном Феодулом ушли на Синай, где поселились в выкопанной своими руками пещере.

Сорок лет служила эта пещера жилищем преподобному Нилу. Постом, молитвой, трудами стяжал святой высокое духовное совершенство. К нему стали приходить люди, и каждый у святого находил совет и утешение. В своем уединении преподобный Нил много писал.

В пустыне преподобный Нил вытерпел много невзгод. Сарацины захватили в плен его сына Феодула, и хотели принести юношу в жертву языческим богам.

По молитвам святого Господь спас Феодула, и преподобный нашел его у епископа Эмесского, который выкупил молодого человека у варваров. Этот же епископ рукоположил обоих пустынников в священный сан.

После посвящения они возвратились на Синай, где вместе трудились до смерти преподобного Нила.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Ниле, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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