25 ноября – день памяти блаженного Иоанна Ростовского

Блаженный Иоанн Ростовский, по прозвищу «Власатый», трудился в Ростове, проводя жизнь в подвиге юродства, то есть безумия ради Христа.

У святого не было постоянного места проживания и только иногда он отдыхал в доме своего духовника или у одной престарелой вдовицы.

Живя в смирении, терпении и молитве, он духовно поддерживал многих людей.

После долгих подвигов блаженный скончался в сентябре 1580 года.

Тропарь

Явился еси во граде, яко в пустыни, смиреномудрием и чистотою, и взем крест Христов последова Ему в трудех и подвизех, и в терпении мнозе, преблаженне отче Иоанне. И ныне моли о нас совершающих память твою, и усердно притекающих к раце мощей твоих, избавитися от бед, и душам нашим подати велию милость.

"УНИАН-Религии"

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