Сегодня день памяти преподобного Пахомия Великого

Преподобный Пахомий был языческим жрецом бога Сераписа. Будучи ещё язычником, он поступил в армию Константина Великого простым солдатом. В ходе военных действий в 312 году его подразделение было тепло встречено христианами, сохранявшими нейтралитет.

Там святой Пахомий познакомился с христианством, и именно с той поры постепенно стал склоняться к вере в Иисуса Христа. После окончания войны преподобный принял святой Крещение. Преподобный отец Пахомий основал первый христианский общежительный монастырь и составил для него первый монастырский устав. Святому Пахомию Великому приписывается введение в христианскую практику обычая использовать чётки.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Пахомие отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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