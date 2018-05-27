Православные христиане сегодня празднуют день рождения Церкви - Троицу

Православные христиане сегодня празднуют Троицу или Пятидесятницу.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", Троица по церковному календарю всегда празднуется в воскресение, на 50-й день после Пасхи; в этом году – 27 мая.

Это один из двунадесятых – 12-ти главных православных праздников. В этот день верующие особо прославляют Пресвятую Троицу – Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа.

В Ветхом Завете описано, как Бог в виде Троицы явился Аврааму в Мамврийской дубраве. Христианский догмат о Пресвятой Троице остается непостижимым ни для одного человека. Это тайна Божия, которая выше человеческого понимания. Пятидесятницей праздник называют потому, что спустя 50 дней после Пасхи Дух Святой сошел на апостолов.

Это произошло через 10 дней после Вознесение Иисуса Христа на Небо.

В тот день иудеи отмечали ветхозаветный праздник Пятидесятницы, установленный в память о даровании Господом 10 заповедей на горе Синай. Поэтому все апостолы, Пресвятая Дева Мария и другие, уверовавшие во Христа люди, собрались вместе в Иерусалиме, отмечая великий праздник своего народа.

В три часа дня, по еврейскому исчислению времени, или приблизительно в 9 часов утра, по-нашему, все собравшиеся в доме услышали шум, напоминающий сильный ветер, сходящий с неба. Затем появились языки пламени, которые остановились над всеми апостолами и Богородицей.

Тогда же они, исполнившись Духа Святого, начали прославлять Господа на разных языках мира, которыми они раньше не владели. Тогда апостолы вышли на улицы Иерусалима, к собравшимся там многочисленным паломникам, и начали проповедовать веру Христову на разных языках.

В тот день приняли христианство около 3 тысяч людей. Это событие стало днем, когда христианство начало распространятся по всему миру – день, когда зародилась Церковь. После Пятидесятницы апостолы отправились проповедовать христианство в разные страны. Согласно Преданию, Пресвятая Богородица тогда отправилась на Афон.

В то время полуостров населяли язычники, многие из которых, после проповеди Богоматери уверовали во Христа. Уплывая с полуострова, Матерь Божия благословила Афон, сказав, что теперь Она будет заступницей этих земель и будет молить Сына Своего о всех, кто там проживает. Все православные храмы в этот день украшены зеленью, ветвями деревьев, цветами, в память о явлении Пресвятой Троицы Аврааму. Священнослужители одевают облачения зеленого цвета.

Также в этот день верующие освещают в церквях принесенную зелень, которую затем приносят в свои дома. Поэтому в народе праздник также называют «зеленым». После литургии сразу служится вечернее богослужение (по церковному уставу относится к следующему дню - празднику Святого Духа), во время которого верующие на коленях молятся о даровании им Святого Духа, вспоминая о том, что в этот день Он сошел на апостолов.