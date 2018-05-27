27 мая православные христиане молитвенно почитают святого мученика Исидора Хиосского

Святой мученик Исидор был родом из Александрии и проживал на греческом острове Хиос.

В 249 году по указу императора Декия юноша был зачислен на военную службу в полк военачальника Нумерия.

Будучи христианином, Исидор отказался принести жертвы языческим богам, за что был подвергнут жестоким пыткам.

Святой Исидор был усечён мечом в 251 году. Его тело похоронил на острове Хиос тайный христианин по имени Аммоний.

Святой Исидор почитается как Православной, так и Католической церквями. Мощи святого согласно православного предания до XII века хранились на острове Хиос, а затем были вывезены в Константинополь и помещены в церкви святой Ирины.

Западная традиция считает, что мощи святого Исидора в 1125 году при доже Доминико Микиеле, почитавшего святого не менее чем апостола Марка, были привезены венецианцами с острова Хиос и хранятся в нише над алтарём капеллы святого Исидора в соборе Святого Марка.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Исидоре, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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