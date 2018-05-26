Сегодня Церковь отмечает Троицкую родительскую субботу
00:21, 26 мая 2018Праздники
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Церковь отмечает Троицкую родительскую субботу / foma.ru
Троицкую родительскую субботу – особый день поминовения усопших — отмечает Православная Церковь 26 мая 2018 года.
Свое название эта родительская суббота получила из-за того, что она приходится накануне великого двунадесятого праздника – дня Святой Троицы, Пятидесятницы.
В Троицкую родительскую субботу верующие приходят в храм на особую вселенскую панихиду - «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших».
Церковь еще раз призывает всех верующих сугубо (усиленно) помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.
Помимо Троицкой родительской субботы в Православной Церкви есть и другие виды Родительских суббот, отмечаемых в иные дни церковного календарного года.
По материалам сайта журнала "Фома".
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