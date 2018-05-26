26 мая – память святой Гликерии Ираклийской

Согласно житию, Гликерия была дочерью бывшего римского анфипата, то есть градоначальника, Макария, который переселился с семьёй из Рима в Траянополь.

Через некоторое время девушка осиротела. Гликерия была обращена в христианство и дала обет безбрачия.

Однажды в Траянополе был устроен праздник в честь Зевса с факельным шествием.

Святая мученица, опередив толпу первой вошла в храм и заявила, что она знатного происхождения и имеет права первой принести жертву Зевсу.

Правитель по имени Савин удовлетворил её просьбу, но спросил где у неё лампада, чтобы поджечь жертву. На это Гликерия сказала, что лампада скрыта у неё на челе и попросила погасить все прочие.

В это время святая Гликерия, став на возвышенном месте, чтобы все могли увидеть ее, сняла покрывало с главы и показала всем знамение креста Христова, начертанное на челе её. Затем она подняла руки и взмолилась, чтобы Господь услышал ее и вместе с тем посрамил веру языческую.

В то время как святая молилась так к Богу, внезапно произошёл гром, причём идол упал на землю и разбился на малые части. Гликерию попытались побить камнями, но не смогли нанести никакого вреда святой.

На следующий день девушку посадили в темницу и подвергли различным пыткам, желая добиться отречения от Христа.

Савин взял её с собой в Ираклию Фракийскую, где её приветствовали местные христиане. Там, святую вновь подвергли мучениям: бросили в печь, пламя которой не коснулось её, содрали кожу с головы и бросили в темницу, где утром её обнаружили полностью здоровой.

Гликерию бросили на растерзание львам: первая львица легла у её ног, а вторая загрызла святую мученицу, но тело не растерзала. Вскоре мощи святой мученицы Гликерии стали почитаться мироточивыми.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Гликерия, зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но, яко жертву непорочную, приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

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