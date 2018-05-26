26 мая – день памяти святого мученика Александра Римского

Святой мученик Александр был воином и служил в Риме.

По некоторым источникам, он происходил из города Поццуоли в Кампании недалеко от Неаполя.

Во время гонения императора Максимиана святой мученик, отказавшись принести жертву идолу, предстал перед судом императора, осудил нечестивое поклонение бесам и убеждал исповедать Христа.

Император отдал его в руки комита Тивериана, который приказал повесить святого воина на дереве и рвать его тело железными крючьями.

После этого Тивериан, взяв с собой святого Алексадра, отправился во Фракию, чтобы и там начать преследование христиан. Туда же пришла и мать Александра, блаженная Пимения, узнавшая из видения обо всем, что произошло с сыном. Она навещала его в темнице и ободряла во время пыток.

Вскоре после жестоких мучений и побоев мученик Александр был обезглавлен в городе Дризипара недалеко от Адрианополя. Палач, сочувствовавший мученику, видел, как его душу вознесли на небо ангелы.

Тело святого, брошенное Тиверианом в реку, вытащили и охраняли от хищных зверей и птиц 4 пса, пока его не нашла блаженная Пимения, которая и похоронила сына с честью. Часть мощей святого сохранилась и находится в Праге.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Александре, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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