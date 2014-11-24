24 ноября Православная Церковь прославляет преподобного Феодора Студита

Святой Феодор родился в Константинополе в семье чиновника и был дальним родственником преподобного Романа Сладкопевца. Юноша получил хорошее образование от дяди Платона, игумена одного из столичных монастырей.

В 22 года он принял монашеский постриг, и его молодая жена Анна также приняла монашество.

В 798 году Феодор стал игуменом Студийского монастыря, который стал благодаря его трудам центром византийского монашества.

Он был автором устава, предполагавшего краткие частые службы, перемежающиеся с личным трудом братии. Специфической особенностью этого монастыря стала обширная книжная деятельность.

В период возобновление иконоборчества, преподобный Феодор Студит выступил против императора и призывал к строгому невмешательству светской власти в дела веры.

Из его творений известны три книги «Опровержений», написанных в защиту иконопочитания, письма разным лицам, многочисленные проповеди, гимны и некоторые другие.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, монашествующих богодухновенное удобрение, Феодоре премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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