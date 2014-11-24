24 ноября – память святого мученика Викентия Сарагосского

Мученик Викентий Августопольский или же Сарагосский был родом из Испании и служил диаконом в Августополе.

Святого замучили во время правления императора Диоклетиана. На все уговоры святой отвечал, что он не боится никаких мук.

Отца Викентия приказали прибить к кресту, но тело мученика упало с креста и святой встал совершенно невредимый. Его сожгли на раскаленной решетке, а тело бросили в поле на съедение диким животным, но звери и птицы не тронули его.

Останки святого похоронили верные христиане.

Мощи святого Викентия находились в Риме.

"УНИАН-Религии"

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