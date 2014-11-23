23 ноября Православная Церковь вспоминает колесование святого великомученика Георгия
01:04, 23 ноября 2014Праздники
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Грузия, просвещенная христианской верой святой равноапостольной Ниной, родственницей святого великомученика Георгия Победоносца, особо чтит святого Георгия, как своего покровителя.
Одно из наименований Грузии - в честь Георгия и это название сохраняется даже сейчас во многих языках мира.
В 1891 году на Кавказе, вблизи села Кахи Закатальского округа, построен на месте древнего новый храм в честь святого великомученика Георгия Победоносна, к которому стекается множество богомольцев.
"УНИАН-Религии"
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