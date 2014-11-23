23 ноября – память святого мученика Ореста

Святой мученик Орест жил в конце третьего века в городе Тиане в Каппадокии во времена императора Диоклетиана и был знающим врачом.

По приказу императора, в Тиану для борьбы с христианством был направлен военачальник Максимин. В числе первых на суд к Максимину был приведен Орест. Он открыто исповедал свою веру в Иисуса Христа.

Гонитель предлагал святому богатства, почести, славу взамен отказа от Единого Истинного Бога, но святой Орест был непреклонен.

По приказу Максимина, Ореста привели в богатый языческий храм и снова предложили поклониться идолам. Когда он отказался, сорок воинов, меняясь, били святого мученика плетьми, палками, воловьими жилами, а затем пытали огнем.

Началось землетрясение, идолы попадали и разбились. Все бежали из храма, а когда оттуда вышел святой Орест - храм рухнул.

Рассерженный Максимин приказал посадить святого мученика на семь дней в темницу и не давать ему пищи, а на восьмой день продолжить мучения.

Святому вбили гвозди в пятки, затем привязали к дикому коню.

Мученик погиб в 304 году.

Мощи его были брошены в море.

"УНИАН-Религии"

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