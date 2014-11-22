22 ноября – день памяти преподобного Онисифора Печерского

Преподобный Онисифор Печерский жил и трудился в Киево-Печерском монастыре.

Святой был в священном сане и имел дар прозорливости.

Отец Онисифор скончался в 1148 году и похоронен в Ближних пещерах рядом с преподобным Спиридоном.

Тропарь

Онисифоре блаженне, предвидевый вся и предвещая ясно, со Иеремием и Матфием, яко пророцы предвидящие, беды належащия скоро мя избавите молитвами вашими.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.