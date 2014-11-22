22 ноября – день памяти святых мучениц Евстолии и Сосипатры

Святая Евстолия, уроженка Рима, прибыла в Константинополь и поступила в один из женских монастырей.

Добродетельной и строгой монашеской жизнью блаженная заработала любовь и почитание сестер. Не только монахини, но и многие мирские люди приходили к ней за советом и утешением.

Святая Сосипатра, дочь императора Маврикия, склонная к иночеству, встретилась с преподобной Евстолией во Влахерне, в храме в честь Пресвятой Богородицы. После беседы со святой царевна окончательно решила оставить мир и всецело отдать свою волю наставнице, преподобной Евстолии.

Во дворце, который подарил дочери благочестивый император, постепенно возник монастырь, известный строгостью иноческого устава.

Святая Евстолия скончалась в 610 году, а святая Сосипатра в 625 году.

"УНИАН-Религии"

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