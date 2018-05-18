18 мая – день памяти великомученицы Ирины Македонской
Святая Ирина, родом славянка, жила во второй половине I века и была дочерью Ликиния, правителя города Магеддона в Македонии. Еще в юности Ирина уверовала во Христа.
Согласно преданию, ее крестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла. Желая посвятить свою жизнь Богу, святая Ирина отказалась от замужества.
Познавая все глубже христианскую веру, святая Ирина стала убеждать и родителей стать христианами. Ликиний, отец Ирины, сначала спокойно воспринимал слова дочери, но потом разгневался на нее, и когда она отказалась поклониться идолам, бросил ее под ноги диким лошадям. Не коснувшись мученицы, лошади бросились на Ликиния и задавили его до смерти.
Когда по молитве дочери-христианки он был возвращен к жизни, то уверовал во Христа сам и все его семейство, а с ним уверовало 3 000 человек.
После этого святая Ирина стала смело проповедовать Христа среди жителей Македонии, за что много раз подвергалась унижениям и страданиям.
По приказанию правителя Седекии святую Ирину то бросали в ров со змеями, то старались распилить пилой, то привязывали к мельничному колесу. Мучения Ирины сопровождались чудесными знамениями, привлекавшими многих к вере во Христа.
Всего же Ириной обращено было более 10 000 язычников. Когда Господь указал Ирине день ее кончины, она ушла в одну горную пещеру около города Ефеса, вход которой по ее просьбе, был завален камнями.
На четвертый день ее знакомые вернулись к пещере и, открыв ее, не нашли в ней тела святой Ирины. Память святой Ирины очень чтилась в древней Византии.
В Царьграде в память святой Ирины было построено несколько великолепных храмов.
Тропарь
Агница Твоя, Иисусе, Ирина зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся Крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.
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