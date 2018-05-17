Сегодня православные празднуют Вознесение Господне

В четверг 17 мая православные христиане отмечают великий двунадесятый праздник Вознесение Господне.

В этот день верующие вспоминают вознесение воскресшего Иисуса Христа в Царство Отца Своего Небесного, которое произошло на горе Елеон в присутствии апостолов и Божией Матери.

Согласно Евангелиям и книге Деяний, после Своего Воскресения Христос в течение сорока дней являлся апостолам и говорил о Царствии Божием.

В последний день Своего земного пребывания Он собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться, сказав, что через несколько дней на них сойдет Дух Святой.

На горе Елеон Господь дал последние обетования Своим ученикам, в том числе о Своем Втором пришествии, а затем, подняв руки, благословил их.

В момент благословения Он стал отдаляться от них и возноситься на небо, скрывшись в облаке. Ученики поклонились вознесшемуся Господу и еще долго продолжали стоять и смотреть на небо.

Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

После этого ученики Христа возвратились в Иерусалим и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа, что и произошло спустя десять дней.

По материалам сайта журнала "Фома".