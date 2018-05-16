16 мая Православная Церковь чтит образ Пресвятой Богородицы "Печерской"

На этой иконе изображена Божия Матерь с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием Печерскими.

Пресвятая Богородица восседает на троне с короной на голове.

Свои руки Она возлагает на коленопреклоненных преподобных Антония и Феодосия.

На коленях у Божией Матери - Богомладенец, который благословляет обеими руками.

По сторонам трона стоят склоненные ангелы.

Тропарь

Днесь светло торжествует Печерская обитель и радуется явлением образа Богоматере безмерный лик Печерских отцев, с нимиже и мы непрестанно вопием: радуйся, Благодатная, Печерская похвало.

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