20 ноября православные христиане почитают образ Пресвятой Богородицы «Взыграние»

Икона Божией Матери "Взыграние" была явлена 7 ноября 1795 года в древнем Николо-Угрешском монастыре под Москвой. Эта обитель была основана Димитрием Донским в честь победы на Куликовом поле в 1380 году.

Богоматерь на иконе изображена с сидящим на правой Ее стороне Богомладенцем, поддерживаемым Ее обеими руками и прильнувшим Своей щекой к щеке Богородицы.

"Взыграние" - русская икона древнего письма, написанная с греческого образца. В Византийской империи этот образ почитался древней чудотворной святыней.

"УНИАН-Религии"

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