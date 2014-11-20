20 ноября – день памяти преподобного Лазаря Галисийского

Преподобный Лазарь Галисийский родился в Лидии, в городе Магнезии. Образованный юноша стал иноком в обители святого Саввы, основанной великим подвижником благочестия в Палестине. Десять лет провел преподобный в стенах этой и заработал любовь и благоговение братии перед высотой его монашеского подвига.

Рукоположенный Иерусалимским патриархом в сан священника, преподобный Лазарь возвратился на родину и поселился недалеко от Ефеса на пустынной Галисийской горе. Здесь он был удостоен чудного видения: огненный столб, окруженный ангелами, который был до самого неба.

На месте, где святому было явлено это чудо, он построил храм во имя Воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Вскоре к великому подвижнику стали приходить иноки, которые нуждались в мудрой духовной поддержке словом и личным примером святого. Так возник монастырь.

Получив откровение о своей скорой смерти, преподобный оповестил об этом братию, но по слезной молитве всех Господь продлил земную жизнь святого Лазаря еще на пятнадцать лет.

Преподобный Лазарь скончался в возрасте семидесяти двух лет, в 1053 году. Братия похоронила тело святого в столпе, на котором он жил.

Преподобный прославлен многими посмертными чудесами.

Тропарь

Бденными молитвами, теченьми слезными столп омочил еси, и из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси пастырь, всем подая прощение, преподобне отче наш Лазаре: молися Христу Богу спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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