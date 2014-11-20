20 ноября Православная Церковь вспоминает обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского

Преподобный Кирилл Новоезерский родился в Галиче и происходил из дворянского рода Белых. В пятнадцать лет юноша ушёл из дома в монастырь к преподобному Корнилию Комельскому, который совершил над ним монашеский постриг. Спустя время его нашли родители, которые считали его уже умершим. Они, последовав примеру сына, также приняли монашество, отдав часть своего состояния в монастырь преподобного Корнилия.

С благословения игумена Кирилл оставил монастырь и начал странствовать по другим обителям для поклонения святыням. Этот период продолжался около двадцати лет. В Тихвинском монастыре Кирилл удостоился явления Богородицы, которая направила его на берега Белого озера. Там, на Красном острове, он построил две кельи, а также две церкви в честь Воскресения Христова и Богоматери Одигитрии в 1517 году.

Вскоре к Кириллу присоединились другие отшельники и образовался Кирилло-Новоезерский монастырь, который пользовалась вниманием великих князей и царей, награждавших его богатыми вкладами и вотчинами. Кирилл стал игуменом, основанной им обители, и скончался 4 сентября 1532 года.

7 ноября 1649 года при рытье рва для фундамента строившейся церкви были открыты мощи преподобного Кирилла. В 1652 году по окончании строительства они были положены в раке в арке между соборной и придельной во имя преподобного Кирилла церквями.

В 1658 году раку украсил драгоценным покровом боярин Илья Милославский «по памяти родителей и по душе своей». Вскоре после обретения мощей состоялась канонизация Кирилла в лике святых.

Тропарь

Яко светильник явился еси всесветел во отоце Нова езера на Красном острове, преподобне отче Кирилле, ты бо крест Христов на рамо взем, усердно Тому последовал еси, чистотою Богови приближився, от Негоже и силами чудес обогатися, тем и мы любезно прибегаем к раце честных мощей твоих, умильно глаголем: о, преподобне отче Кирилле! моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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