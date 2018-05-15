15 мая – день памяти святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Харьковского и Лубенского чудотворца

Святитель Афанасий, патриарх Константинопольский происходил из знатного рода, связанного с династией Палеологов.

До 26 лет молодой человек жил на Крите, бывшем под властью венецианцев. Юноша получил прекрасное образование в монастыре Аркадиу.

В 1631 году он был рукоположён в митрополита Фессалоникийского и пользовался покровительством своего земляка патриарха Кирилла Лукариса.

В начале 1634 года сформировалась принципиальная оппозиция патриарху Кириллу Лукарису. Для смещения предстоятеля, недовольным митрополитам необходимо было выдвинуть кандидата. Таким претендентом стал митрополит Афанасий.

В феврале 1634 года Афанасий был избран на патриарший престол и настолован 25 марта. Уже чрез несколько дней он уступил престол возвратившемуся из ссылки Кириллу Лукарису. По своём вторичном низложении в 1635 году святой Афанасий уехал в Италию, жил в Анконе и Венеции.

Святитель трудился на Афоне в устроенной им кельи, где впоследствии возник русский Андреевский скит, святынею которого была личная икона патриарха, которая называется «В скорбех и печалех Утешение».

Летом 1652 года в третий раз святитель Афанасий занял престол на несколько дней. 8 октября 1652 года навсегда покинул Константинополь.

22 апреля 1653 года был принят в Москве царём Алексеем Михайловичем. В Москве, по просьбе патриарха Никона, святитель Афанасий написал «Чин архиерейского совершения литургии на Востоке», который лёг в основу московского исправленного печатного «Чиновника архиерейского служения».

В конце декабря 1653 года выехал из Москвы в Молдавию, чтобы прибыть в Николаевский монастырь в Галаце.

В феврале 1654 года святой Афанасий остался в Мгарском монастыре возле Лубен, где 5 апреля преставился. Он был погребён сидящим на троне под амвоном Преображенского храма монастыря игуменом обители.

1 февраля 1662 года, в присутствии посетившего Лубенский монастырь Газского митрополита Паисия Лигарида который, по его словам, видел Афанасия в сонном видении, состоялось обретение нетленных мощей святителя. Официальное почитание было принято в Русской Церкви в конце XIX века. В 1922 году собор, включая серебряный трон святителя, был разграблен.

В 1930-е мощи святителя были перенесены в Харьков. С 1947 года и поныне нетленные останки находятся в Свято-Благовещенском соборе города Харькова.

Тропарь

Премудростию учений твоих царствующий град просветив, тьму неведения еретического разгнал еси, преблаженне; твое благословение земли Российстей принесл еси, отче наш, святителю Афанасие, идеже скончав течение твое, на крилех чистоты возлетел еси в Небесное Царство. Моли Христа Бога непрестанно о душах наших.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.