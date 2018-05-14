14 мая – день памяти святой благоверной грузинской царицы Тамары

Святая благоверная царица Грузии Тамара Великая родилась около 1165 года.

Она происходила из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 года являлась соправительницей своего отца, Георгия III.

Время царствования святой Тамары известно как золотой век грузинской истории: царица Тамара отличалась высоким благочестием и, продолжая начинания своего деда, святого благоверного царя Давида III Возобновителя, способствовала широкому распространению веры Христовой по всей Грузии, строительству храмов и монастырей.

В 1204 году правитель Румского султаната Рукн-эд-Дин обратился к царице Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама.

Царица Тамара отвергла это требование, и в исторической битве близ Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь.

Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзиа.

Благоверная царица имела келью, сообщавшуюся посредством оконца с храмом, из которой она могла молиться во время богослужений.

Святая скончалась мирно в 1213 году и была причислена к лику святых.

Тропарь

Вышния красоты желая, нижния сласти телесныя далече от себе отгнала еси и, в чертозе царском пребывающи, ангельское житие препровождала еси, царице Тамаро блаженная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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