12 мая – день памяти преподобного Нектария Оптинского

Преподобный отец Нектарий, в миру Николай, родился в 1853 году в городе Ельце Орловской губернии в бедной семье Тихоновых.

Отец его был рабочим на мельнице и рано умер. Мать умерла вскоре после смерти отца, и мальчик остался круглым сиротой.

С 11 лет он стал работать в купеческой лавке и к 17 годам дослужился до младшего приказчика.

В 1873 году Николай отправился в Оптину пустынь, где его принял преподобный старец Амвросий. Содержание их беседы преподобный Нектарий никому не открывал, но после неё решил навсегда остаться в скиту.

Его духовным наставником стал преподобный Анатолий. Под руководством своих наставников преподобный Нектарий быстро возрастал духовно.

14 марта 1887 года он был пострижен в мантию, а 19 января 1894 года был посвящён в иеродиакона, и ещё через четыре года был рукоположен Калужским архиереем в иеромонаха.

В 1912 году оптинская братия избрала его в старцы. После закрытия монастыря в 1923 году преподобного Нектария арестовали. После возвращения непродолжительное время проживал в Плохино, после в селе Холмищи Ульяновского района Калужской области в крестьянской семье.

Скончался преподобный Нектарий 12 мая 1928 года в возрасте 75 лет и был похоронен на сельском кладбище.

После возрождения Оптиной пустыни, 16 июля 1989 года, в день памяти митрополита Московского Филиппа, состоялось обретение мощей преподобного Нектария.

Тропарь

Неисследимы пути души твоея, непостижимы тайны сердца твоего, преподобне отче Нектарие, но яко лучи пресветлые словеса твоя благовествуют нам Царствие Божие, еже внутрь себе сокрыл еси. Темже Христа Бога моли спасти и просветити души наша.

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