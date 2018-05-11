11 мая Православная Церковь чтит память святителя Кирилла, епископа Туровского

Святитель Кирилл, епископ Туровский, родился в тридцатых годах двенадцатого века в городе Турове на реке Припяти у богатых родителей.

С юных лет святой Кирилл усердно занимался изучением Священного Писания.

Он учился не только у русских, но и у греков. В зрелом возрасте святой Кирилл отказался от наследства и принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре.

Он много потрудился в посте и молитве и учил иноков полному послушанию игумену. Сохранилось три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых – «Сказание о черноризском чине от Ветхого Закона и от Нового» – может быть отнесено ко времени пребывания его в монастыре.

Через некоторое время святой Кирилл ушел в затвор на столп, где еще более усилил подвиги. Многие обращались к нему за советом в духовной жизни. Святость жизни и высокая просвещенность святого Кирилла обратили на него всеобщее внимание, и его избрали на Туровскую кафедру.

В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в соборе, осудившем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался отделиться от Киевской митрополии. Святитель Кирилл осудил ересь Феодора и составил много посланий к святому князю Андрею Боголюбскому, в которых поучал его и наставлял по поводу церковных нестроений в Ростовской земле.

Из любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру и полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. Он составил, вероятно, слова на весь годичный круг Господских праздников, но не все они сохранились. Поучения святителя Кирилла помещались в сборниках наряду с древними святоотеческими творениями.

Скончался святитель Кирилл 28 апреля около 1183 года. От современников он получил именование русского Златоуста.

Святителю Кириллу, епископу Туровскому поставлены памятники в Турове, Гомеле и Минске, его имя носит Минская духовная академия. Наряду с Ефросиньей Полоцкой является одним из наиболее почитаемых белорусских святых.

Тропарь

Благочестия ревнителю и рачителю, иноков и столпников похвале, святителю Туровския паствы, преславне, златословесный учителю, светлым учением богоразумия своего просветивый концы русския, в молитве к Богу благодатный грешников споспешниче, Кирилле Богомудре, моли Христа Бога утвердитися нам, соотечественником твоим, во Православии, благочестии и единомыслии.

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