10 мая Православная Церковь чтит память святого апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего

Святой апостол и священномученик Симеон, родственник Господа, был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника.

В зрелом возрасте он увидел чудеса Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и стал одним из числа семидесяти апостолов. Святой Симеон проповедовал учение Христово и наставлял в истинах святой веры.

После убиения святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место христиане избрали святого апостола Симеона.

В правление императора Траяна римскому правителю Аттику донесли, что святой Симеон происходит из рода царя Давида и исповедует христианскую веру. Язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем и после долгих мучений распяли на кресте.

Тропарь

В мире радуешися, Симеоне Иерусалимский, любезно Христу Богу, тело душевное чисто сохранив, претерпевши страсть телесную, долготерпеливе, крепко, и в конец на кресте распят бысть. Ты бо, Истинному Рачителю подобяся, и от мира скоро отлучися, лютыя язвы на себе понесе и молишися о душах наших.

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