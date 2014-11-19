19 ноября – день памяти святителя Германа, архиепископа Казанского

Святитель Герман, архиепископ Казанский, жил в шестнадцатом веке.

Мальчик родился в городе Старице, происходил из древнего боярского рода Полевых. В молодые годы Григорий, так его звали в миру, принял постриг в Иосифо-Волоколамском монастыре от игумена Гурия, который впоследствии стал архиепископом Казанским.

В монастыре святой занимался книгописанием и был близок с преподобным Максимом Греком, который находился там в заключении.

В 1551 году братия Старицкого Успенского монастыря, узнав о благочестии своего соотечественника, избрала его архимандритом. Святой Герман с пастырской ревностью заботился о благоустройстве обители - как внешнем, так и внутреннем. Для иноков он был образцом смирения и кротости.

Через два с половиной года архимандрит Герман оставил Старицкий монастырь, передав начальство в нем своему постриженику, священноиноку Иову, впоследствии первому Патриарху Московскому.

Любовь к уединенным подвигам вернула его в родной Волоколамский монастырь, где святой Герман жил как простой инок.

В 1555 году, после покорения Казани, там была учреждена архиерейская кафедра, на которую назначили архиепископом бывшего игумена Волоколамского монастыря святителя Гурия. Ему было поручено устроить в миссионерских целях Успенскую обитель в городе Свияжске. Настоятелем новой обители Успения Пресвятой Богородицы по указанию святителя Гурия был назначен святой Герман. Был выстроен каменный собор с колокольней и монашеские кельи. Сам настоятель жил весьма скромно, в тесной келье под соборной колокольней. Святой Герман особенно заботился о собирании монастырской библиотеки.

Вскоре монастырь прославился широкой благотворительностью и стал центром просвещения Казанского края.

12 марта 1564 года, после смерти святителя Гурия, святой Герман был посвящен во епископа Казанского.

В 1566 году святителя Германа вызвал в Москву Иоанн Грозный и повелел избрать его на митрополичью кафедру. Святитель Герман сначала отказывался. Царь не терпел возражений, и святитель должен был поселиться в митрополичьих покоях до возведения в сан митрополита. Видя несправедливости со стороны царского окружения, святитель Герман, попытался образумить царя своими советами. "Ты еще не возведен на митрополию, а уже отнимаешь у меня свободу", - передал царь архиепископу через своих любимцев и приказал выгнать святителя Германа с митрополичьего двора и держать в Москве под надзором.

Около двух лет святитель пробыл в опале и в ноябре 1567 года скончался.

Его похоронили в церкви Святителя Николая Гостунского.

По просьбе жителей города Свияжска, мощи святителя в 1592 году были перенесены из Москвы в Свияжский Успенский монастырь.

Тропарь

От юности иго Христово усердно восприим, бденными подвиги поста и молитвы прославился еси. Отонудуже призывающу тя Богу на служение Церкви в новопросвещеннем царстве Казанстем, вкупе со святителем Гурием воззван был еси, идеже яко первоначальник созданной тобою в граде Свияжске обители и достойный первосвятителю преемник явился еси. Духом предстоя Престолу Владычню, молися, святителю Германе, со святителем Гурием православной пастве во благочестии преспевати и тьме иноверия светом веры разгнатися.

"УНИАН-Религии"

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