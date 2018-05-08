8 мая – день памяти святого апостола и евангелиста Марка
Святой апостол Марк родился в Иерусалиме и приходился апостолу Варнаве племянником.
В ночь крестных страданий Христа Марк, будучи юношей, следовал за Ним.
После Воскресения Христового, Марк сделался учеником апостола Петра.
Он основал Церковь в Египте и был первым епископом в Александрии, где было положено начало христианскому училищу. С проповедью Евангелия апостол путешествовал в Ливии, Нектополе, посетил внутренние области Африки.
Также он посетил апостола Павла в Риме, где тот находился в заключении.
По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников. Древние церковные писатели свидетельствуют, что Евангелие от Марка является краткой записью проповеди и рассказов апостола Петра. Вернувшись в Александрию, апостол укреплял верующих, противодействуя язычникам, что возбудило их ненависть.
Святой Марк, предвидя свой конец, поспешил оставить после себя преемников – епископа Ананию и трех пресвитеров.
Вскоре язычники напали на апостола во время богослужения, избили его, проволокли по улицам города и бросили в темницу.
Ночью ему явился Спаситель и воодушевил его. Наутро толпа язычников снова варварски повлекла апостола Марка в судилище, но по дороге святой евангелист скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».
Тропарь
У верховнаго Петра научився, апостол Христов был еси и, яко солнце, странам возсиял еси, Александриом удобрение быв, блаженне: тобою Египет от прелести свободися, евангельским твоим учением просвещ вся, яко свет, столп церковный. Сего ради твою память чтуще, светло празднуем, Марко Богогласе, моли тобою благовестимаго Бога да согрешений оставление подаст душам нашим.
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