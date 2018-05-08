8 мая – день памяти святого апостола и евангелиста Марка

Святой апостол Марк ро­дил­ся в Иеру­са­ли­ме и приходился апо­сто­лу Вар­на­ве племянником.

В ночь крест­ных стра­да­ний Хри­ста Марк, будучи юношей, сле­до­вал за Ним.

После Воскресения Христового, Марк сделался учеником апо­сто­ла Пет­ра.

Он ос­но­вал Цер­ковь в Егип­те и был пер­вым епи­ско­пом в Александрии, где было по­ло­жено на­ча­ло хри­сти­ан­ско­му учи­ли­щу. С про­по­ве­дью Еван­ге­лия апостол пу­те­ше­ство­вал в Ли­вии, Нек­то­по­ле, по­се­тил внут­рен­ние об­ла­сти Аф­ри­ки.

Также он по­се­тил апостола Пав­ла в Ри­ме, где тот на­хо­дил­ся в заключении.

По пре­да­нию, здесь апо­стол Марк написал Еван­ге­лие для уве­ро­вав­ших языч­ни­ков. Древ­ние цер­ков­ные пи­са­те­ли сви­де­тель­ству­ют, что Еван­ге­лие от Мар­ка яв­ля­ет­ся крат­кой за­пи­сью про­по­ве­ди и рас­ска­зов апо­сто­ла Пет­ра. Вер­нув­шись в Алек­сан­дрию, апо­стол укреп­лял ве­ру­ю­щих, про­ти­во­дей­ствуя языч­ни­кам, что воз­бу­ди­ло их нена­висть.

Свя­той Марк, пред­ви­дя свой ко­нец, по­спе­шил оста­вить по­сле се­бя пре­ем­ни­ков – епископа Ана­нию и трех пре­сви­те­ров.

Вско­ре языч­ни­ки на­па­ли на апо­сто­ла во вре­мя бого­слу­же­ния, из­би­ли его, про­во­лок­ли по ули­цам го­ро­да и бро­си­ли в тем­ни­цу.

Но­чью ему явил­ся Спа­си­тель и во­оду­ше­вил его. На­ут­ро тол­па языч­ни­ков сно­ва вар­вар­ски по­влек­ла апо­сто­ла Мар­ка в су­ди­ли­ще, но по доро­ге святой еван­ге­лист скон­чал­ся со сло­ва­ми: «В ру­ки Твои, Гос­по­ди, пре­даю дух мой».

Тропарь

У верховнаго Петра научився, апостол Христов был еси и, яко солнце, странам возсиял еси, Александриом удобрение быв, блаженне: тобою Египет от прелести свободися, евангельским твоим учением просвещ вся, яко свет, столп церковный. Сего ради твою память чтуще, светло празднуем, Марко Богогласе, моли тобою благовестимаго Бога да согрешений оставление подаст душам нашим.

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