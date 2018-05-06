6 мая Православная Церковь торжественно празднует память святого великомученика Георгия Победоносца

Святой Георгий родился в Каппадокии, в семье богатых и благочестивых родителей, которые воспитали его в христианской вере.

Еще в детстве он лишился отца, который был замучен за исповедание Христа. Мать же Георгия переселилась с юношей в Палестину, так как там была ее родина и богатые владения.

Поступив на военную службу Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания трибуна, он проявил такую храбрость в бою что обратил на себя внимание и сделался любимцем императора Диоклетиана.

Император наградил отважного воина званием комита и воеводы. Мать Георгия к тому времени уже скончалась. С того времени Георгий раздал все свое богатство и освободил своих рабов.

После этого он явился на совещание императора и патрициев об истреблении христиан и мужественно обличил их в жестокости и несправедливости, объявив себя христианином и приведя сборище в замешательство. После безрезультатных уговоров отказаться от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям.

Святого великомученика били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри, поили ядом.

В конце концов император решил устроить последнее испытание святому Георгию и предложил ему стать своим соправителем, если тот принесет жертву языческим богам.

Георгий проследовал с императором в капище, но вместо жертвоприношения он выгнал оттуда бесов, которые обитали в статуях, отчего идолы упали и разбились.

Тогда император приказал отрубить ему мечом голову. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в апреле 303 года.

Слуга Георгия, записывавший все его подвиги, также получил от него указание похоронить великомученика в его родовых палестинских владениях.

Мощи святого Георгия положили в палестинском городе Лидда, в храме, получившем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему.

Святитель Димитрий Ростовский добавляет, что в Римском храме также сохранялись его копье и хоругвь. Чудеса святого Георгия послужили поводом к почитанию его покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей.

Георгий Победоносец также издавна стал почитаться покровителем воинства.

Тропарь

Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, православных поборниче, победоносче, великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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