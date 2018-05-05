5 мая Православная Церковь вспоминает перенесение честных мощей святого благоверного князя Всеволода-Гавриила, Псковского чудотворца

Свя­той бла­го­вер­ный князь Все­во­лод, в кре­ще­нии Гав­ри­ил, Псков­ский ро­дил­ся и по­чти всю жизнь про­жил в Нов­го­ро­де.

В 1117 го­ду, ко­гда ве­ли­кий князь Вла­ди­мир Мо­но­мах дал в удел Мсти­сла­ву Бел­го­род Киев­ский, фак­ти­че­ски сде­лав его сво­им со­пра­ви­те­лем, мо­ло­дой Все­во­лод остал­ся наместни­ком от­ца на Нов­го­род­ском кня­же­нии.

Свя­той князь Все­во­лод мно­го доб­ро­го сде­лал для Нов­го­ро­да.

Со свя­ти­те­лем Ни­фон­том, ар­хи­епи­ско­пом Нов­го­род­ским, он построил мно­же­ство хра­мов, сре­ди ко­то­рых – со­бор ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия в Юрьев­ском мо­на­сты­ре и храм свя­то­го Иоан­на Пред­те­чи на Опо­ках.

В 1132 го­ду, после смер­ти свя­то­го ве­ли­ко­го кня­зя Мсти­сла­ва, ки­ев­ский князь Яро­полк Влади­ми­ро­вич пе­ре­вел Все­во­ло­да в Пе­ре­я­с­лав Юж­ный, счи­тав­ший­ся стар­шим по­сле Киева го­ро­дом.

Млад­шие сы­но­вья Мо­но­ма­ха – Юрий Дол­го­ру­кий и Ан­дрей Доб­рый, опа­са­ясь, что Ярополк сде­ла­ет Все­во­ло­да сво­им на­след­ни­ком, вы­сту­пи­ли про­тив пле­мян­ни­ка. Не же­лая меж­до­усо­биц, свя­той князь вер­нул­ся в Нов­го­род, но его при­ня­ли с неудовольстви­ем. Нов­го­род­цы счи­та­ли, что князь был «вскорм­лен» ими и не дол­жен был ухо­дить от них.

Стре­мясь вос­ста­но­вить доб­рые от­но­ше­ния с нов­го­род­ца­ми, князь в 1133 го­ду пред­при­нял по­бе­до­нос­ный по­ход на Чудь и при­со­еди­нил к нов­го­род­ским вла­де­ни­ям Юрьев. Но тя­же­лый зим­ний по­ход 1135–1136 го­дов на Суз­даль окон­чил­ся неуда­чей. Свое­воль­ные нов­го­род­цы не мог­ли про­стить по­ра­же­ния сво­е­му кня­зю.

Ве­че ре­ши­ло призвать кня­зя из другого ро­да Оль­го­ви­чей, а свя­то­го Все­во­ло­да осу­ди­ло на из­гна­ние. Все­во­лод вновь ушел в Ки­ев, и дя­дя Яро­полк дал ему в дер­жа­ние Вы­ш­го­род­скую во­лость под Ки­е­вом.

В сле­ду­ю­щем, 1137 го­ду жи­те­ли Пско­ва, пом­нив­шие по­хо­ды нов­го­род­ско-псков­ско­го войска под во­ди­тель­ством кня­зя, при­зва­ли его на псков­ское кня­же­ние. Это был пер­вый псков­ский князь, из­бран­ный по во­ле са­мих пско­ви­чей.

Толь­ко год про­кня­жил во Пско­ве свя­той Все­во­лод – 11 фев­ра­ля 1138 го­да он скон­чал­ся, про­жив 46 лет.

Весь Псков со­брал­ся на по­гре­бе­ние лю­би­мо­го кня­зя. Нов­го­род­цы, опом­нив­шись, прислали про­то­по­па из Со­фий­ско­го собора, чтобы взять в Нов­го­род его свя­тое те­ло, но князь отвернулся от Нов­го­ро­да, и ра­ка не дви­ну­лась с ме­ста. Горь­ко пла­ка­ли нов­го­род­цы, рас­ка­и­ва­ясь в небла­го­дар­но­сти, и молили да­ро­вать им хоть ма­лую ча­сти­цу свя­то­го пра­ха.

По их молит­вам от­пал но­готь от ру­ки свя­то­го. Пско­ви­чи по­ло­жи­ли свя­то­го Все­во­ло­да в хра­ме свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия. Ря­дом с гро­бом по­ста­ви­ли бо­е­вое ору­жие кня­зя – щит и меч, имев­ший фор­му кре­ста, с над­пи­сью по-ла­ты­ни «Че­сти мо­ей ни­ко­му не от­дам».

27 но­яб­ря 1192 го­да бы­ли об­ре­те­ны мо­щи свя­то­го кня­зя Все­во­ло­да и пе­ре­не­се­ны в Троиц­кий со­бор, в ко­то­ром был освя­щен в честь его при­дел.

22 ап­ре­ля 1834 го­да, в пер­вый день Пас­хи, свя­тые мо­щи бы­ли тор­же­ствен­но пе­ре­не­се­ны в глав­ный со­бо­р.

В 1193 го­ду мо­щи свя­то­го Все­во­ло­да бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ны­ми, и с тех пор при его гроб­ни­це на­ча­лись ис­це­ле­ния.

Тропарь

Наста днесь всечестный новый праздник, пренесение честных мощей блаженнаго князя Гавриила, веселящи изрядно всех благочестивых множества, темже, вси вернии, сошедшеся во святый храм Живоначальныя Троицы, возопием: блаженне княже Гаврииле, имея дерзновение ко Христу Богу, моли спастися празднующим любовию память твою.

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