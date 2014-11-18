18 ноября – память святых апостолов из числа семидесяти: Патрова, Ерма, Лина, Гайя и Филолога

Апостолы Патров, Ерм, Лин, Гаий, Филолог жили в первом веке и проповедовали в разных городах, преодолевая различные трудности во время своего епископского служения.

Святой Патров был епископом в Неаполе и Путеоле, современная территория Италии.

Апостол Ерм был епископом в городе Филиппополе, где мученически скончался.

Лин был преемником апостола Петра в Риме.

Святой Гаий после апостола Тимофея служил епископом в Ефесе.

Святого Филолога рукоположил апостол Андрей в сан епископа города Синопа, недалеко от Черного моря.

"УНИАН-Религии"

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