2 мая – день памяти святителя Георгия, епископа Антиохийского
Святитель Георгий Исповедник, епископ Антиохии Писидийской, жил во времена иконоборчества.
В молодые годы он принял иночество, прославился святостью жизни и был поставлен епископом Антиохии Писидийской.
Во время гонения на святые иконы при императоре Льве Армянине святитель Георгий прибыл в Константинополь и на соборе епископов осудил иконоборческую ересь, убеждая императора отказаться от нее.
Когда святой Георгий отказался убрать из храма иконы по приказу императора, он был сослан в заточение.
Святитель Георгий скончался около 815 года.
Тропарь
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче Георгие, моли Христа Бога спастйся душам нашим.
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