17 ноября православные христиане чтят память преподобного Меркурия, постника Печерского
00:15, 17 ноября 2014Праздники
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Преподобный Меркурий Киево-Печерский трудился в Дальних пещерах в четырнадцатом веке. Святой являлся строгим постником.
При жизни преподобный Меркурий был соединен глубокой духовной любовью с преподобным Паисием, и после смерти их положили в один гроб.
Останки святого находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской обители.
Тропарь
Присносущныя, блаженне, желая сподобитися жизни, праведне и непорочне жизнь свою препроводил еси в нынешнем веце, темже, Меркурие, желаемаго ты достиг, моли и нам вечныя сподобитися жизни.
"УНИАН-Религии"
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