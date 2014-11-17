17 ноября – память преподобного Иоанникия Великого

Преподобный Иоанникий Великий родился в Вифинии в 752 году в селении Марикати. Его родители были бедны и не могли дать ему даже начального образования. С детства он должен был пасти домашний скот - единственное достояние семьи. Любовь к Богу и молитва всецело владели душой юноши. Часто он уходил в уединенное место и целый день молился, и ни вор, ни зверь не приближались к его стаду.

По приказу императора Льва IV послы собирали по городам лучших юношей страны на военную службу. В императорское войско был принят Иоанникий. Он заслужил своим добрым нравом любовь сотоварищей, но, как храбрый воин, был страшен врагам. Прослужил святой Иоанникий в императорском войске шесть лет, но военная служба тяготила его, душа его стремилась к подвигам и уединению.

Преподобный собирался сразу уйти в пустыню. Однако, по совету опытных в монашеской жизни старцев, он еще два года прожил в монастыре. Здесь святой привыкал к послушанию, к монашеским уставам и правилам, научился грамоте, выучил наизусть тридцать псалмов Давида.

После этого преподобный удалился в пустыню. Три года пробыл он в глубоком уединении, лишь раз в месяц пастух приносил ему немного хлеба и воды. День и ночь проводил подвижник в молитвах и пении псалмов. После каждого стиха псалмопевца преподобный Иоанникий творил молитву, которую в несколько измененном виде хранит Православная Церковь до сих пор: "Упование мое Отец, прибежище мое Христос, покров мой Дух Святой". Случайно встретив своих бывших товарищей по военной службе, святой покинул пустыню и удалился в горы.

Лишь через двенадцать лет подвижнической жизни отшельник принял монашеский постриг. Три года после пострижения провел святой в затворе, после чего отправился к великому постнику Георгию. Подвижники прожили вместе три года. За это время преподобный Иоанникий выучил всю Псалтирь. Достигнув глубокой старости, святой поселился в Антидиевой обители и пробыл там до своей смерти.

Преподобный Иоанникий спас юную монахиню, готовую покинуть монастырь ради замужества. Он взял на себя страсть, которая мучила девушку, а сам постом и молитвой уничтожил вражеское нападение.

Святой заранее узнал день своей смерти и умер в 846 году в возрасте девяностаа четырех лет.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Иоанникие, отче наш: моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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