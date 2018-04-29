29 квітня – день пам'яті святих мучениць Аквілейскіх: Агапії, Ірини та Хіоніі

Святі мучениці Агапія, Ірина і Хіонія були рідними сестрами і жили на рубежі III і IV століть поблизу італійського міста Аквілєї.

Вони залишилися сиротами в юному віці. Дівчата вели благочестиве християнське життя і відхиляли залицяння численних женихів.

Їх духовним керівником був священик Зінон. Йому було відкрито в сонному видінні, що найближчим часом він помре, а святих дів заберуть на муку. Таке ж одкровення було великомучениці Анастасії Узорешительнице, яка також перебувала в Аквілеї.

Великомучениця Анастасія поспішила до сестер і переконувала їх мужньо постояти за Христа.

Незабаром священик Зінон помер, а дівчата були схоплені і спрямовані на суд до імператора Диоклетиану.

Побачивши юних прекрасних сестер, імператор запропонував їм відректися від Христа і обіцяв знайти знатних женихів зі своєї свити. Але святі сестри відповідали, що мають одного Небесного Нареченого - Христа, за віру в Якого готові постраждати.

За наказом Діоклетіана, який вирушив у Македонію, туди були відвезені і святі сестри, де їх віддали на суд місцевому правителю. Дуклиций, так звали правителя, нічого не зміг добитися і тому дівчат передали судді Сисинию.

Він наказав спалити святих Агапию і Хионию. Після того, як вогонь ущух, виявилося, що їх тіла і одяг не були знищені полум'ям, а особи прекрасні і спокійні.

Молодшу сестру Ірину почали лякати тим, що віддадуть в публічний будинок. Сисиний віддав наказ солдатам відвести дівчину в зазначене місце.

По дорозі конвоїрам з'явилися два ангели у вигляді світлих воїнів, які передали їм новий наказ: відвести Ірину на високу гору і залишити там.

Виконавши доручення, вони доповіли про це правителю - Сисиний був в люті. Прийшовши до гори з загоном солдатів, він побачив Ірину на неприступній вершині. Тоді один з його воїнів поранив святу стрілою. Помолившись, мучениця Ірина лягла на землю та померла за день до Великодня 304 року.

Пізніше свята великомучениця Анастасія дізналася про смерть святих сестер і з честю поховала їх тіла.

Тропар

Агницы словесныя, і Агнцеві Пастирю приведостеся мукою до Христа, протягом скончавше, і віру соблюдше. Тому днесь радісну душею здійснюємо, досточуднии, святу вашу пам'ять, Христа величающе.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.