14 ноября православные христиане обращают свои молитвы к святым Косме и Дамиану

Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они были еще совсем детьми. Воспитанием братьев в христианском благочестии занималась их мать, Феодотия. Пример матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни.

Образованные и умелые врачи, они получили благодатный дар Святого Духа - силою молитвы исцелять душевные и телесные болезни людей, лечить даже животных.

С горячей любовью к Богу и ближним братья вышли на общественное служение. С больных, которых лечили святые, они никогда не брали никакой платы. Слава о святых Косме и Дамиане прошла по всей округе, и люди назвали их бессребрениками.

Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. По вере Палладии, так звали больную, и по усердной молитве святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с кровати совершенно здоровой, прославляя Бога.

В знак благодарности, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три яйца и сказала: "Прими этот малый дар во Имя Святой Троицы - Отца, Сына и Святого Духа".

Услышав имя Святой Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Когда Косма узнал о случившемся, он очень расстроился. Он подумал, что брат его нарушил их строгий обет.

Вскоре исполнилось время святому Косме умирать. Он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через некоторое время умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана.

Но тут, по воле Божьей, свершилось чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Имени Божьего. Мощи святых братьев были положены вместе в Феремане.

После смерти святые бессребреники совершили много чудес.

Жил в Феремане, недалеко от храма Космы и Дамиана, мужчина по имени Малх. Однажды, собираясь в далекий путь и оставляя супругу свою надолго одну, он молитвенно поручил ее небесному покровительству святых братьев.

Один из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного времени, и этот человек пошел к ней в дом и сказал, что послан Малхом, чтобы проводить ее к нему. Женщина поверила и пошла. Он завел ее в пустынное место и хотел надругаться над ней и убить. Женщина, увидев, что ей грозит опасность, с глубокой верой обратилась к Богу. Тогда появились два грозных юноши, и человек отпустил женщину, бросился бежать, но упал в пропасть.

Они отвели женщину домой. У своего дома она спросила их: "Как зовут вас, спасители мои, кого благодарить мне до конца моих дней?" "Мы рабы Христовы Косма и Дамиан" - отвечали они и стали невидимы.

Женщина со страхом и радостью рассказала всем о случившемся с ней и со слезами пошла к иконе святых братьев и с благодарностью молилась об избавлении.

С тех пор святые братья Косма и Дамиан считаются покровителями святости и нерушимости христианского брака, а также помогают людям устроиться в супружеской жизни.

Издревле распространено их почитание на Руси.

Тропарь

Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

"УНИАН-Религии"

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