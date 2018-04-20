20 апреля Церковь чтит память святого мученика Руфина диакона и всех с ним пострадавших

01:37, 20 апреля 2018
Праздники
9

Тропарь

Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter