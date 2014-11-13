13 ноября буддисты празднуют Лхабаб Дуйсэн - нисхождение Будды с неба на Землю

13 ноября (дата для 2014 года) Лхабаб Дуйсэн отмечается в 22-й день девятого месяца лунного календаря (октябрь - ноябрь) и посвящается нисхождению Будды Шакьямуни с неба Тушита для своего последнего перерождения на земле.

Тушита - четвертое небо, где обитают все бодхисаттвы до того, как станут буддами. Для того чтобы перевоплотиться на этом небе, необходимо развить в себе четыре безмерных состояния пробужденного ума - Святую Любовь, Сострадание, Сорадование и Беспристрастность.

Решение Будды обрести последнее земное рождение и открыть всем «путь Будды» - это и есть главная идея данного праздника.

В некоторых странах торжества Лхабаб Дуйсэн длятся почти целый месяц. Внутри и вокруг храмов зажигаются светильники и свечи и проводятся молебны (хуралы), которые завершают торжественные процессии и шествия.

В монастырях под звуки духовых инструментов снимают статуи Будды с высоких пьедесталов и в сопровождении процессии монахов везут по улицам, символизируя этим действием сошествие Будды на Землю. Праздник завершает церемония катхина - дарение одежды.

Характерным элементом этого праздника является подношение духам рек: на особых подносах устанавливают зажженные свечи, кладут монеты и еду, а затем пускают эти подносы по реке.

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